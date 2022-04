PS adia para quarta-feira sessão comemorativa do seu 49.º aniversário

O PS decidiu adiar para a próxima quarta-feira a sessão comemorativa do seu 49.º aniversário em virtude das cerimónias fúnebres da actriz Eunice Muñoz, que vão decorrer na segunda e na terça-feira na Basílica da Estrela, em Lisboa.

“Em virtude do lamentável falecimento de Eunice Muñoz [na sexta-feira] e do luto nacional decretado, o PS adiou a sessão comemorativa do seu 49.º aniversário para a próxima quarta-feira, pelas 21 horas”, lê-se numa nota divulgada hoje pelos socialistas.

A sessão, inicialmente prevista para terça-feira, 19 de Abril, o dia do aniversário do PS, vai realizar-se na Gare Marítima de Alcântara, em Lisboa, e contará com a presença do secretário-geral deste partido, António Costa.

As cerimónias fúnebres da actriz Eunice Muñoz, que morreu na sexta-feira, decorrem na Basílica da Estrela, na segunda e na terça-feira, seguindo depois o funeral para o Cemitério do Alto de São João, onde o corpo será cremado.

Entre as 15 horas e as 16 horas de terça-feira, será celebrada uma missa de corpo presente, na Basílica da Estrela, estando a cerimónia de cremação no cemitério prevista para as 17 horas.