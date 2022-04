Para grandes males, grandes remédios

Para não haver falta de professores, não há solução que não passe por sobrecarregar os que se encontram no ativo. E pagar-lhes justamente por esse trabalho acrescido.

A partir de janeiro de 2016, as profundas e inopinadas alterações ao modelo de avaliação dos alunos tornaram percetível que o Ministério da Educação (ME) se apresentava com uma agenda dissonante e de direção contrária ao percurso político e educativo dos 15 anos anteriores.