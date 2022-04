Fernando Venâncio: “Os usos brasileiros em boca portuguesa já foram em maior número”

P ode pensar-se que este livro nasceu como resposta a temas muito em voga: o do “perigo” da exposição de crianças portuguesas a programas brasileiros e os atritos existentes no ensino, em particular em universidades, onde brasileiros se queixam de discriminação por não escreverem em “bom português”. Mas, na verdade, o linguista Fernando Venâncio já tinha pensado no livro há bastante tempo. O Português à Descoberta do Brasileiro, em fase de lançamento (já teve sessões em Lisboa, Mértola e Porto, seguindo-se Évora, no dia 18, e Tavira, no dia 23), é sucessor do muito elogiado Assim Nasceu uma Língua (já na sexta edição) que a mesma editora, a Guerra & Paz, lançou em Novembro de 2019. O livro parte de seis artigos publicados entre 1984 e 1994 no Jornal de Letras e um no Expresso-Revista em 2000, reproduzindo-os na íntegra, actualizando-os em muitas outras páginas com uma análise cuidada e mais recente do curso das influências de termos e expressões informais brasileiras na produção jornalística e literária portuguesa.