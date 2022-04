O papel de Paulo Portas

O congresso do CDS foi um palco de união de primos desavindos que deixou no ar alguma nostalgia. Manuel Monteiro discursou e entusiasmou os militantes como há quase 30 anos, Paulo Portas chegou ao espaço do congresso rodeado de jornalistas e câmaras de filmar, como há 20 anos. Visto à distância, soube mais a passado e menos a futuro apesar das palavras esforçadas de Nuno Melo, o novo líder eleito com uma esmagadora maioria, e dos confettis azuis e brilhantes que iluminaram a sala no domingo.