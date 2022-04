Nuno Melo faz discurso de unidade para resgatar o CDS

Na apresentação da sua moção de estratégia global, no 29.º congresso do CDS, em Guimarães, Nuno Melo deixou uma mensagem de esperança – “o CDS vai dar a volta aos momentos tão difíceis do presente” – e comprometeu-se a realizar um congresso estatutário para fazer reformas internas. Perante um pavilhão de Guimarães repleto, o candidato à liderança do CDS foi ovacionado pelos congressistas.

O eurodeputado, lembrando que tem “palco nacional”, começou por uma mensagem de mobilização e de confiança no partido. “O CDS terá de o fazer a falar do futuro e para fora e não do passado e para dentro. E todos fazem falta para resgatar o CDS”, afirmou, aludindo às circunstâncias actuais do partido: “Quando o momento é mais difícil é que devemos dar o peito às balas”.

Apontando os próximos testes eleitorais do partido – regionais, europeias, autárquicas e legislativas –, Nuno Melo comprometeu-se, caso seja eleito, em realizar um congresso estatutário para permitir que os presidentes de câmara integrem a comissão política nacional e que o presidente da Juventude Popular faça parte da comissão executiva, o órgão mais restrito da direcção.

Apesar do discurso de união, Nuno Melo prometeu também acabar com as “tendências artificiais” numa alusão à única corrente interna oficializada – a Tendência Esperança em Movimento.

O antigo vice-presidente de Paulo Portas e Assunção Cristas assumiu querer que o CDS “volte a ser um partido onde conservadores, democratas-cristãos e liberais se sintam bem”. E não esqueceu figuras de peso que abandonaram o CDS em ruptura com a direcção de Francisco Rodrigues dos Santos.

“Uma palavra para António Pires de Lima, para o Adolfo Mesquita Nunes, para o Francisco Mendes da Silva, para o João Condeixa e outros, que neste momento não estão aqui, mas que pretendo que voltem, esta é a vossa casa e durante dois anos farei tudo para que o percebam”, afirmou.

O candidato à liderança defendeu que o CDS tem de ser visto como partido “útil”, um partido que tem “ideias nítidas, identifica problemas e aponta soluções”. “Quero resgatar para o CDS os ideais identitários de sempre. Voltaremos a ser voz dos professores, dos contribuintes, dos pensionistas, das forças de segurança, dos agricultores e dos combatentes”, afirmou, reiterando a necessidade de trazer “novas agendas” como a da economia azul e da economia digital.

Sem se comprometer com órgãos paritários, Nuno Melo prometeu aumentar a presença de mulheres na direcção. “Quero trazer muitas das Cecílias Meireles que estão neste partido”, afirmou, referindo também que pretende abrir o partido a independentes.