Nuno Melo pronto para vencer “um caminho carregado de obstáculos”, sem receber “um cêntimo do CDS

O eurodeputado apresentou a sua candidatura à presidência do CDS, com o objectivo de unir o CDS e voltar a eleger deputados para o Parlamento.

Nuno Melo afirmou neste domingo “contar com todos”, garantindo que se for eleito presidente do CDS “não haverá espaço para zangas” ou “ajustes de contas”. Na apresentação da sua candidatura, admitiu que o partido “tem um caminho carregado de obstáculos” que se diz capaz de vencer. “O CDS não acabou”, garantiu.