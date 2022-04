Morreu Eunice Muñoz

A actriz Eunice Muñoz morreu esta sexta-feira, no Hospital de Santa Cruz, em Lisboa, aos 93 anos, disse à agência Lusa o filho da actriz. Nascida na Amareleja, no distrito de Beja, em 1928, Eunice Muñoz completou em Novembro 80 anos de carreira.

A estreia de Eunice Muñoz aconteceu exactamente no Teatro Nacional D. Maria II, em Lisboa, em 28 de Novembro de 1941, na peça “Vendaval”, de Virgínia Vitorino, com a Companhia Rey Colaço/Robles Monteiro, que aí se encontrava sediada.

Filha e neta de actores de teatro e de artistas de circo, ao longo da carreira Eunice Muñoz entrou em perto de duas centenas de peças, trabalhou com cerca de uma centena de companhias, segundo a base de dados do Centro de Estudos de Teatro da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa e, no cinema e na televisão, o seu nome está associado a mais de oito dezenas de produções de ficção, entre filmes, telenovelas e programas de comédia.