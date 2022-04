Uma chuva de edições manga para lá de Naruto e Dragon Ball

A presença da manga nas livrarias portuguesas há muito que deixou de ser novidade. Nos últimos anos, graças à persistência da Devir, Naruto, Demonslayer, The Promised Neverland, My Hero Academy, entre outros títulos, passaram a fazer parte dos hábitos de muitos leitores, em especial os mais jovens. E se talvez seja precipitado, ou exagerado, falar de uma subcultura associada à fruição da cultura pop japonesa – à semelhança do que acontece em França –, a verdade é que proliferam, entre nós, os sites e os blogues dedicados à banda desenhada produzida naquele país (e ao anime, o seu cinema de animação). É todo um universo que se expande do papel ao digital e no qual pululam termos como manga shonen, manga seinen, manga shōjo ou mangaka.