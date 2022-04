João Pedro Grabato Dias: uma ampla acção poética

João Pedro Grabato Dias é nome de poeta. Unicamente nome de poeta porque não teve outra existência senão aquela que lhe é conferida por uma obra poética para a qual o seu tempo (de 1970 a 1992) não teve lugar reservado para a arrumar e cuidar. Sabemos de certeza que o criador desse e de outros pseudónimos, o pintor António Quadros (esse, sim, coincidente com uma identidade civil, registada entre duas datas: 1933 e 1994), negligenciou os protocolos que, se não garantem, pelo menos ajudam ao reconhecimento público e à consagração pelos pares. Além disso, foi homem de muitos outros ofícios e não apenas pintor e poeta. Eugénio Lisboa, que conviveu com ele em Moçambique (onde viveu e deixou marcas, enquanto poeta e artista, entre 1964 e 1984) e muito fez para o resgatar do desconhecimento, enumera as suas outras vocações, que formam uma lista impressionante: professor, ceramista, arquitecto, artista gráfico, construtor naval, apicultor, agrónomo, descobridor e divulgador da obra de Rosa Ramalho.