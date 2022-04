A arte quer boa dose de loucura

Há uma frase no livro que sintetiza a literatura de Jonathan Coe e ajuda a explicar o seu fascínio pelo cinema de Billy Wilder. É uma frase sobre música para filmes retirada do pensamento da narradora e protagonista, Calista. Pensando em Ravel ou Debussy, ela expressa-se: “O aspecto que me agradava no trabalho desses compositores era, sobretudo, o facto de não serem dados a voos grandiloquentes e triunfais — criavam uma música de natureza discreta e irónica, que parecia sugerir um mundo no qual a joie de vivre coexistia invariavelmente com um persistente e implacável sentimento de melancolia.”