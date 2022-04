Passos é o passado ou o futuro do PSD?

Luís Montenegro e Jorge Moreira da Silva devem assumir, mas também superar, o legado de Pedro Passos Coelho, caso ambicionem ser mais do que uma reposição nostálgica do ex-primeiro-ministro que admiram.

As circunstâncias políticas exigem que o próximo líder do PSD seja um maratonista. O partido esteve afastado do poder nos últimos seis anos e meio e tem pela frente, num cenário particularmente difícil de maioria absoluta do PS, mais quatro anos e uns meses de oposição. Este longo ciclo está longe de ser o único desafio que Luís Montenegro e Jorge Moreira da Silva têm diante de si.