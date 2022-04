Em Ovar, a mercearia Kilograma quer ajudar-nos a reduzir a pegada ecológica

É verdade que o mundo dá muitas voltas — e, no caso de Alexandra de Sá, os círculos da vida até passaram por destinos bem longínquos, como é o caso dos Emirados Árabes Unidos e dos Estados Unidos da América —, mas o regresso às origens é, quase sempre, inevitável. Depois de ter vivido vários anos fora do país, Alexandra decidiu abrir uma mercearia de produtos a granel na sua terra, a cidade de Ovar. Através da Kilograma, quer ajudar-nos a reduzir a pegada ecológica e a respeitar o ambiente. À proposta de compras mais sustentáveis, esta mercearia associa mais uns quantos gestos amigos do ambiente. Um deles passará pela dinamização de workshops sobre cosmética natural, alimentação saudável, entre outros temas.

Para já, o convite passa por entrar e escolher entre a variedade de farinhas, sementes, especiarias, massas, leguminosas, chás e café que vão preenchendo as prateleiras da loja instalada no centro de Ovar – a câmara municipal fica ali mesmo ao lado. Na Kilograma também é possível encontrar detergentes, cosmética natural, óleos essenciais, para além de alguns produtos refrigerados veganos (seitan e tofu, entre outros), pão de massa-mãe e cogumelos frescos de produção biológica. Tudo devidamente seleccionado por Alexandra de Sá, de 42 anos, mentora e gestora do negócio que acaba de abrir portas – a inauguração aconteceu a 2 de Abril.

Foto Farinhas, sementes, especiarias, massas, leguminosas, chás e café vão enchendo as prateleiras Adriano Miranda

Da ideia até à concretização, a Kilograma não precisou de muito tempo. Bastaram dois meses para Alexandra passar à prática a ideia que teve, num dia de Fevereiro, ao acordar. “Vim ver o espaço e foi amor à primeira vista”, confessa, a propósito da loja instalada no número 7 da Travessa Marquês de Pombal. Os planos pormenorizados foram surgindo depois, com toda a naturalidade e a ajuda da introspecção proporcionada pelos Caminhos de Santiago. “Como este ano não houve desfile de Carnaval, e eu sou uma boa foliã, aproveitei para ir fazer o caminho e isso deu-me muita força”, testemunha, em conversa com a Fugas.

Cada canto e recanto da Kilograma tem o dedo de Alexandra de Sá, que esteve ligada à área da estética e, mais recentemente, fez uma formação em aromaterapia. Além de escolher, cuidadosamente, os produtos que ali são vendidos, foi também ela quem tratou da decoração, com direito a assumir os trabalhos de restauro de alguns móveis antigos que decidiu adquirir para a loja. Para evocar as mercearias de outrora, aproveitou também duas balanças antigas para decorar o espaço. “Uma terá mais de 60 anos e a outra uns 40 anos. Esta última pertenceu à minha tia, que tem uma loja de flores aqui no centro”, desvenda.

Um café e um livro

No fundo da loja, Alexandra reservou um espaço que convida os clientes a sentarem-se para beber um café e, se possível, folhear um livro. “Se não quiserem ou não puderem ler aqui, podem deixar um livro e levar outro para casa”, refere. Em breve, aquelas duas mesas e cadeiras instaladas no interior deverão ganhar mais um uso: a Kilograma irá servir de palco a alguns workshops, sendo que o primeiro acontecerá já a seguir à Páscoa e será dedicado à cosmética natural. “Também dispomos de uma parte exterior, que contamos começar a usar nos dias mais quentes”, acrescenta Alexandra.

Apesar de ainda não ter testado a dinamização dos workshops, a mentora da Kilograma confessa-se, desde já, agradavelmente surpreendida com a adesão da comunidade local à sua mercearia a granel. “As pessoas vêm e trazem os seus frascos para fazer as suas compras. As que não trazem, podem levar os seus produtos em sacos de papel ou aproveitar os frascos que temos aqui. Já vão estando sensibilizadas para a redução de desperdício”, avalia.

Foto “Vim ver o espaço e foi amor à primeira vista” Adriano Miranda

Igualmente com vista a reduzir a pegada ecológica, Alexandra de Sá procura, sempre que possível, fornecedores locais. “Os cogumelos são produzidos aqui em Válega e a marca de cosmética natural é de uma senhora de Oliveira do Bairro”, destaca. E quando não encontra o que pretende nas proximidades, Alexandra de Sá não abdica que sejam “produtos nacionais”.