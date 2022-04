Roma-Bodo/Glimt: a quarta e última oportunidade de José Mourinho

Será que à quarta tentativa é de vez? A AS Roma, de José Mourinho, vai defrontar o “intransponível” Bodo/Glimt, na segunda mão dos quartos-de-final da Liga Conferência da UEFA e, desta vez, está mesmo obrigada a ganhar.

Na fase de grupos da prova, os italianos averbaram uma derrota e um empate, seguindo-se um novo desaire (1-2) na primeira mão desta eliminatória, na Noruega. Agora, o treinador português acredita que a Roma está preparada para bater o Bodo/Glimt pela primeira vez e garantir, assim, a passagem às meias-finais da competição.

“Espero ganhar e passar às meias-finais, com grande respeito pelo adversário, que é uma equipa difícil de defrontar e que nunca conseguimos vencer”, afirmou Mourinho Sky Sports italiana, consciente de que os romanos foram mesmo humilhados pelos nórdicos, a 21 de Outubro de 2021, com uma goleada por impensáveis 6-1.

“Não temos jogadores lesionados nem castigados, todos estão disponíveis, e vamos ter onze jogadores motivados em campo e um banco com muita qualidade para tentar dar a volta à eliminatória num estádio incrível”, acrescentou, sublinhando que a Roma quer apenas jogar futebol e desvalorizando, desta forma, a suspensão imposta pela UEFA ao treinador do Bodo/Glimt, Kjetil Knutsen, e ao treinador de guarda-redes da Roma, o português Nuno Santos, após uma discussão entre os dois no corredor dos balneários no final do jogo da primeira mão.

Apesar da desvantagem, e dos três “percalços” no frente a frente com os noruegueses, a Roma parte com o estatuto de favorita, mas não muito, até porque nos oitavos-de-final, frente ao Vitesse, só conseguiu empatar 1-1 em casa, após vencer fora (1-0), com um golo já no período de compensação.

Os romanos, quintos classificados na Serie A, têm como única possibilidade realista de conquistar um título em 2021-22 a Liga Conferência, naquele que seria o segundo troféu europeu na história do clube. Os italianos procuram também o primeiro título, em qualquer competição, desde o triunfo na Taça de Itália de 2007-08, sendo que não se sagram campeões desde 2000-01.

“Quando há oito finalistas a pensar no título, todos têm a ambição de ganhar. Mas estou confiante, apesar das dificuldades que sabemos que vamos encontrar”, rematou José Mourinho, que procura um quinto troféu da UEFA, após duas edições da Liga dos Campeões (2003-04, pelo FC Porto, e 2009-10, pelo Inter Milão), uma da Taça UEFA (2002-03, pelo FC Porto) e uma da Liga Europa (2016-17, pelo Manchester United).

A verdade é que o Bodo/Glimt não perde há 38 jogos, desde Setembro de 2021, quando foi batido, por 2-1, pelo FC Prishtina. A equipa-sensação da prova tem feito uma campanha vitoriosa na Liga Conferência até agora, com sete vitórias e quatro empates em 11 jogos, e tentará voltar a surpreender os italianos.

