Sérgio Oliveira marca e é expulso na vitória da AS Roma

A AS Roma treinada por José Mourinho garantiu nesta quinta-feira uma vantagem importante na primeira mão dos oitavos-de-final da Liga Conferência ao derrotar em Arnhem, nos Países Baixos, o Vitesse. O único golo do jogo foi marcado por Sérgio Oliveira.

A atravessar uma fase positiva a nível interno – apenas uma derrota em nove jogos –, a AS Roma foi inferior ao Vitesse em quase todos os dados estatísticos, mas o golo de Sérgio Oliveira, no final da primeira parte, bastou para os romanos alcançarem uma vantagem preciosa.

No entanto, o médio do FC Porto não estará presente no jogo da segunda mão: Sérgio Oliveira foi expulso aos 79 minutos, por acumulação de cartões amarelos.

Nas restantes partidas dos “oitavos” da Liga Conferência já terminadas, realce para a goleada imposta pelo Rangers na Sérvia. Contra o Estrela Vermelha, que venceu o grupo onde estava o Sp. Braga, os escoceses triunfaram por 5-2, com quatro golos da equipa de Glasgow a serem marcados em 25 minutos na segunda parte.

O PAOK, com Vieirinha a titular, derrotou em Salónica o Gent, por 1-0, enquanto Slavia derrotou em Praga o LASK, por 4-1.