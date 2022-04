O “muito violento” fósforo branco poderá ter sido mais uma arma na guerra da Ucrânia

A vice-ministra da Defesa ucraniana, Hanna Maliar, anunciou nesta terça-feira que “há uma teoria que indica” que armas de fósforo branco podem ter sido utilizadas pelas forças russas em Mariupol, aquando da tentativa de controlar totalmente a cidade. Neste episódio percebemos o que poderá estar em causa com a jornalista Mariana Marques Tiago. Ouvimos ainda o som do dia numa selecção do David Pontes.

