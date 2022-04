Fórum Cidadania Lx avança com providência cautelar para travar degradação da Cervejaria Solmar

Foram distribuídas “lindas rosas, cravos e orquídeas, às numerosas senhoras convidadas” na inauguração do “novo e magnífico restaurante Solmar, com cervejaria, bar — café e venda de mariscos” nas Portas de Santo Antão. Era 12 de Dezembro de 1956 e o Diário de Lisboa marcava presença na inauguração deste “amplo salão restaurante, que dispõe de uma grande galeria e tem ao centro, além de uma interessante fonte luminosa, um aquário, tem a fazer de fundo e a valorizá-lo um admirável painel — da fauna marítima — de cerâmica esmaltada, género inglês, da autoria do artista Jorge Pinto”. Mais destacava o jornal lisboeta que “o mobiliário que guarnece os salões é da Casa Olaio, que mais uma vez afirma a alta qualidade dos seus trabalhos, não só pela perfeição do fabrico, mas também pela elegância e valor artístico dos móveis.”