Blue Air vai ligar Porto e Madeira a Bucareste

Já com mais de uma década a ligar Lisboa à Roménia, a “low cost” romena começa no sábado a voar para o Funchal e Porto.

Em 2008, estreou-se em Lisboa. Agora, por fim, este sábado, a Blue Air chega à Madeira e ao Porto, onde se prepara para estabelecer ligações aéreas com Bucareste.

No Porto, é uma estreia dupla: de companhia aérea e destino. A Blue Air terá “uma operação semanal, mas, a partir de 21 de Junho, passará a contar com dois voos semanais”, informa-se em comunicado da ANA Aeroportos de Portugal – aos sábados e no Verão também às terças.

“Desde 2010, O tráfego entre o Porto e a Roménia tem crescido aproximadamente 10% ao ano”, destaca-se, assinalando que “a procura dos primeiros voos indicia uma procura crescente que esperamos que venha a constituir um grande sucesso”.

Foto Blue Air dr

No Funchal, a operação será também semanal (sábados) “durante todo o Verão”, marcando a estreia de um novo destino regular. No ano passado, já existiu ligação da ilha a Bucareste mas charter.

Para promover as novidades lançou online alguns bilhetes nos primeiros voos desde 30 euros por trajecto, no caso do Funchal (o mínimo normal posterior já poderá ultrapassar os 150/160 euros), e desde 50 euros, no caso do Porto (depois, surgem preços mínimos em redor dos 60/80 euros).

A Blue Air voa há quase duas décadas, desde 2004, e é uma companhia aérea privada com dezenas de rotas por toda a Europa (e ligações dentro da Roménia), entre estas cerca de uma dezena de destinos na Grécia. Costuma ter promoções “low cost”, por vezes com preços desde 15/20 euros por trajecto.