Luísa Salgueiro acredita que Rui Moreira manterá o Porto na ANMP

Rui Moreira quer ver o Porto fora da Associação Nacional de Municípios Portugueses por entender que este órgão é cúmplice do Governo no processo de descentralização. Autarca de Coimbra espera mais dois meses para ver se Luísa Salgueiro consegue equilibrar o processo.

“Nos momentos de dificuldade não se abandona o barco. Fica-se”. Assim reagiu ao final da tarde desta terça-feira Luísa Salgueiro, presidente da Associação Nacional de Municípios Portugueses (ANMP), ao anúncio de Rui Moreira que dá conta da sua intenção de querer ver o Porto fora da associação que a presidente do concelho vizinho lidera há quatro meses. O autarca portuense acusa a ANMP de ser cúmplice e conivente com o Governo no processo de descentralização de competências para as autarquias. Luísa Salgueiro admite existirem problemas por corrigir, mas sublinha não estar presa à vontade de apenas um município, mesmo que essa seja a segunda maior câmara do país.