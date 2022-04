Escândalo das festas chega à cúpula do Governo britânico: Johnson e Sunak multados pela polícia

A polémica das festas em Downing Street durante a pandemia atingiu esta terça-feira a cúpula do Governo do Reino Unido. E de que maneira. Da lista actualizada de multas emitidas pela Polícia Metropolitana de Londres (Met) por “violações dos regulamentos da covid-19” nas sedes do poder executivo britânico, no âmbito de uma investigação criminal, ainda em curso, a 12 convívios, constam os nomes do primeiro-ministro, Boris Johnson, e do ministro das Finanças, Rishi Sunak.