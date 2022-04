Darwin, um avançado que faz mais com menos

Para uns, é um ponta-de-lança de excelência, com recursos variados. Para outros, um jogador apenas forte em futebol de transições e ataque ao espaço. Provavelmente, a verdade sobre Darwin Núñez estará a meio caminho entre estas duas visões —pelo menos é o que sugerem as estatísticas —, mas há algo que não é passível de discussão: os números do avançado uruguaio na presente temporada só se comparam aos de Jonas, quando analisados os goleadores do Benfica no século XXI.