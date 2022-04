Richard Linklater na cápsula do tempo

Richard Linklater regressa à animação para um álbum de memórias à volta do programa espacial americano. Em streaming na Netflix.

“Achas que ele viu os primeiros passos do homem na Lua? Eu queria que ele pudesse contar aos netos que os viu em directo,” pergunta o pai de Stan à mãe quando eles o levam para a cama ao fim dessa noite de Julho de 1969. Mal sabe o pai que o filho não só os viu como os deu — ou, pelo menos, é essa a premissa deste peculiar pedaço de “americana” vintage a que Richard Linklater (Boyhood e a trilogia Antes do Amanhecer/Antes do Anoitecer/Antes da Meia-Noite) dá vida: Stan, o benjamim de uma família suburbana de Houston cujo pai é contabilista na NASA, imagina-se mini-astronauta chamado pela agência para ir à Lua numa cápsula demasiado pequena para um adulto.