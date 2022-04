Alexandra Leitão: “A assertividade de uma mulher na política é-lhe prejudicial”

Alexandra Leitão revela que “nunca escondeu a disponibilidade” para continuar no Governo mas que Costa não quis. Este fim-de-semana, também a excluiu do secretariado nacional do PS. A ex-ministra estreia-se agora como deputada.

A exclusão de Alexandra Leitão do Governo foi uma surpresa. O seu Ministério da Modernização do Estado e da Administração Pública foi extinto, decisão de que “não discorda”, mas no PS muitos já a viam como a futura ministra da Justiça. António Costa não quis. Em entrevista ao programa Interesse Público, a que pode assistir no site do PÚBLICO, a nova deputada socialista faz um balanço do seu tempo no Governo e afirma que “uma maior assertividade de uma mulher na política, como em geral na vida, é-lhe mais prejudicial do que o mesmo nível de assertividade num homem”.