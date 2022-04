Presidente do México continua no cargo apesar de baixa participação em referendo

O México apostou no domingo pela continuidade do Presidente no cargo, mas a participação no referendo não chegou aos 20%, metade do que era necessário para tornar a consulta vinculativa.

Entre 90,3% e 91,9% dos eleitores participantes votaram a favor de que Andrés Manuel López Obrador cumpra o mandato presidencial único, de seis anos, a terminar em 2024, disse o conselheiro presidente do Instituto Nacional Eleitoral (INE) mexicano, Lorenzo Córdova.

Apenas entre 6,4% e 7,8% dos eleitores votaram contra a continuação de López Obrador, acrescentou.

O INE anunciou uma taxa de participação entre 17% e 18,2% dos 93 milhões de eleitores mexicanos.

A elevada abstenção explica-se, em parte, pelo apelo ao boicote feito pelos partidos da oposição e pelo facto de a votação se ter realizado num Domingo de Ramos, uma data importante num país profundamente católico.

Apesar da baixa participação, López Obrador celebrou, ainda assim, o resultado, dizendo que “não precisa” que o referendo seja vinculativo.

“É, sem dúvida, uma noite transcendente, porque, pela primeira, vez foi levado a cabo um exercício de revogação de mandato. É algo inédito e um passo em frente no propósito de fazermos valer a nossa democracia”, reagiu o Presidente mexicano.

“Amor com amor se paga; nunca vou trair o povo do México. Não mentir, não roubar, não trair o povo”, garantiu ainda. “Fico e vamos continuar com a transformação do novo país”.

López Obrador foi eleito Presidente do México em 2018, com 30 milhões de votos, numa vitória esmagadora, em que terminou com 32 pontos percentuais de vantagem sobre o segundo classificado.