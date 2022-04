Mães com filhos no bairro Padre Cruz continuam a receber ordem de despejo

A um par de dias de dar à luz o quarto filho, Cassandra Ferreira acordou esta segunda-feira com a tentativa de corte de luz e de água na casa que ocupa no bairro Padre Cruz, em Carnide. Conseguiu evitar ficar sem estes bens essenciais, só que não sabe até quando. “O que mais me assusta é estar na maternidade e os meus filhos serem despejados”, ​confessa ao PÚBLICO por telefone. As crianças têm cinco, dois e um ano.