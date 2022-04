Quatro restaurantes para saborear o Gerês

Do Soajo a Castro Laboreiro, passando pela vila termal e o território galego do Xurés, o parque natural guarda segredos, produtos e tradições gastronómicas onde reinam também os Vinhos Verdes.

Saber ao Borralho

Sendo o Parque Nacional da Peneda-Gerês uma reserva da natureza, este restaurante bem pode ser visto também como uma reserva, mas da cozinha e dos produtos da região. Mais propriamente da área mais ocidental do parque, que agrega várias freguesias dos concelhos de Ponte da Barca, Arcos de Valdevez e Melgaço.

Casa rústica - embora de construção e conforto modernos - com o forno, lareira, potes, grelhas e trempes a procurar recriar o ambiente que remete para a memória das cozinhas tradicionais dos tempos em que as populações de montanha viviam no mais completo isolamento. Tudo o que se comia era local e de temporada e, como tal, de qualidade imaculada. É esta a cozinha do Saber ao Borralho.

O menu é, por isso, propositadamente curto e tudo o que se cozinha é de origem local. As carnes das raças locais de bovinos, cachena e barrosã, e do porco, os enchidos, presunto, legumes da horta e algum doce para aproveitar os ovos da capoeira. A excepção é o omnipresente bacalhau, mesmo assim com um “tempero” local que é a água fresca corrente em que é demolhado. É servido em postas generosas, assado com broa ou frito com cebolada.

O ícone é a vitela que é assada no forno a lenha durante cinco horas. Acompanha com batatinhas assadas e legumes salteados e é servida aos fins-de-semana. Também nos outros dias, mas apenas por encomenda prévia. Outro emblema gastronómico é o arroz de feijão tarrestre, uma variedade local que esteve já quase extinta. Um arroz caldoso que leva também enchidos e legumes e acompanha com nacos de carne grelhada.

O restaurante Saber ao Borralho, no Soajo, fica dentro do parque nacional e é, ele próprio, uma reserva da cozinha e dos produtos da região. O restaurante Saber ao Borralho, no Soajo, fica dentro do parque nacional e é, ele próprio, uma reserva da cozinha e dos produtos da região. O restaurante Saber ao Borralho, no Soajo, fica dentro do parque nacional e é, ele próprio, uma reserva da cozinha e dos produtos da região. Fotogaleria

A par da cachena, também o feijão tarrestre é outro dos quatro produtos locais que o concelho de Arcos de Valdevez viu já consagrados no catálogo internacional do movimento slow food. Os outros são a broa de milho e a laranja do Ermelo, que igualmente se encontram no Saber ao Borralho.

Dependendo da época do ano, a oferta completa-se ainda com o cozido tradicional, sobretudo à base das carnes de porco, os rojões com tripas enfarinhadas e as papas de sarrabulho. Uma cozinha única e com produtos únicos que são também símbolos da memória e património etno-gastromómico da vida e economia de montanha das populações do Alto Minho.

Nos vinhos, este é também o império dos Verdes e da produção local, onde não faltam, claro está, as tigelas retintas de vinhão. Não só para confortar o estômago, mas também para pintar os lábios e os bigodes com a cor da satisfação.

Saber ao Borralho

Rua 25 de Abril, 1158, Soajo (Arcos de Valdevez)

Tel.: 933204718/963708986

Das 12h30 às 14h30, encerra à segunda e à terça. Sábado, também das 19h às 21h

Preço médio: 30 euros

Foto O polvo é estrela na ementa do Lurdes Capela (Caldas do Gerês), a par das carnes de barrosã, do cabrito assado no forno, do cozido e do bacalhau em múltiplas preparações.

Lurdes Capela

A par das carnes de barrosã, do cabrito assado no forno, do cozido e polvo ou bacalhau em múltiplas preparações, há no restaurante Lurdes Capela um prato que é também o emblema da vila hoteleira de Caldas do Gerês. Chamam-lhe “o pedaço”, nome dado ao bife panado que acompanha com migas de broa, couve e mel, e chalotas.

Este restaurante, já na terceira geração, existe há seis décadas e faz parte, a par dos hotéis, da história termal do Gerês. Do tempo em que não se falava ainda do parque natural, que os visitantes eram tão-só os termalistas e em que tudo se cingia a um pequeno aglomerado de casas ao lado das termas e da estrada de acesso.

Tudo mudou, mas o restaurante mantém-se como referência gastronómica e com clientela fiel ao longo de todo o ano. Cozinha com base nos assados e grelhados, com destaque para as carnes de barrosã, cuja posta é servida com broa frita. Frito com cebolada à moda de Braga, assado no forno com broa ou à lagareiro, o bacalhau tem também protagonismo na carta.

João Capela é o proprietário, de terceira geração, do restaurante Lurdes Capela, que faz parte da história da vila termal de Caldas do Gerês. Restaurante Lurdes Capela, em Caldas do Gerês Restaurante Lurdes Capela, em Caldas do Gerês Fotogaleria

O cozido à minhota, o cabrito assado no forno, rojões e papas de sarrabulho, sempre foram outros dos emblemas da casa, a provar que a procura pelas curas termais pode ser sempre encarada em várias perspectivas.

Da carta de vinhos alargada, destacam-se as propostas de Vinhos Verdes.

Lurdes Capela

Rua Dr. Manuel Gomes de Almeida, 77, Caldas do Gerês (Terras de Bouro)

Tel.: 253391208

Das 11h30 às 14h30 e das 18h30 às 21h30. Encerra ao domingo

Preço médio: 25 euros

Foto Do lado espanhol do Gerês (ou Xurés), a referência gastronómica é o restaurante Lusitano, em Lobios.

Lusitano

Embora nem sempre se tenha presente, a reserva natural do Gerês é, desde finais dos anos 1990, uma área conjunta com território galego, o Parque Transfronteiriço Gerês-Xurés. A vila de Lobios é principal localidade no outro lado da fronteira, onde se acede facilmente tanto pelo Lindoso como pela Portela do Homem.

A referência gastronómica é o restaurante Lusitano, também hotel, fundado por um português, Luís Dias, que montou o negócio há quase cem anos, em 1930. É hoje um restaurante premiado e reconhecido, com uma carta alargada e ecléctica que cruza a gastronomia tradicional com produtos e técnicas contemporâneas.

Dos mariscos ao polvo, a oferta estende-se a uma variedade de carnes autóctones (incluindo cachena) grelhadas, estufadas ou assadas, e há até um menu de caça. Entre quente e frios, nas entradas não falta o polvo, enchidos, queijos e presuntos, zamburiñas (bivalve aparentado da vieira), chipirones ou os típicos callos (semelhante às feijoadas portuguesas, só que com grão em vez de feijão). Mas há também durante a semana um menu diário, mais ligeiro e acessível.

Restaurante Lusitano, em Lobios (Ourense) Restaurante Lusitano, em Lobios (Ourense) Restaurante Lusitano, em Lobios (Ourense) Restaurante Lusitano, em Lobios (Ourense) Restaurante Lusitano, em Lobios (Ourense) Fotogaleria

Vale bem a pena a viagem, que não chega sequer a ser um desvio já que é o percurso mais acessível entre Gerês e Lindoso. E já agora, mesmo no Inverno é aconselhável levar fato de banho, já que a curta distância de Portela do Homem está a localidade de Os Baños, onde no rio Caldo há uma piscina natural de águas bem quentes e de acesso livre.

Hotel Restaurante Lusitano

Estrada de Portugal, 47, Lobios (Ourense)

Tel.: +34 988448028

Das 07h às 01h. Não encerra

Preço médio: 30 euros

Foto No Miradouro do Castelo, como prometido pelo nome, a sala é um atraente miradouro sobre a serrania da Peneda. DR

Miradouro do Castelo

Castro Laboreiro, na serra da Peneda, é a referência mais a norte do Parque Nacional da Peneda-Gerês. Aberto há 30 anos, mas agora com um espaço completamente renovado e modernizado, este é o mais antigo restaurante da vila.

De fachada envidraçada, a sala é agora um atraente miradouro sobre a serrania, de onde se contemplam também as antigas inverneiras que testemunham os tempos da vida de pastoreio e transumância.

Referência local, o cabrito assado é responsável por boa parte da atractividade e fama deste restaurante (e pensão) de raiz familiar onde também o presunto e enchidos locais, o polvo assado ou as generosas postas de bacalhau com broa ou frito com cebolada regalam a clientela.

O pão frito com chouriço, a chouriça assada e o caldo no pote são alguma das sugestões de entradas, enquanto nas carnes, a oferta se alarga também aos grelhados na brasa de borrego grelhado, naco de vitela ou costeleta de cachena ou barrosã, que são servidos com batata a murro.

De sobremesas, não faltam os minhotos leite-creme ou arroz-doce, mas é o bucho doce que se destaca, uma receita ancestral da tradição local que aproveita o bucho da matança do porco para fazer um bolo com pão, ovos, canela e açúcar.

Nos vinhos, a oferta alarga-se a várias regiões com destaque para os alvarinhos da região de Melgaço.

Miradouro do Castelo

Vila, N202-3, Castro Laboreiro (Melgaço)

Tel.: 251465469

Das 12h30 às 15h e das 19h às 22. Não encerra

Preço médio: 25 euros

​Este artigo foi publicado no n.º 4 da revista Singular.