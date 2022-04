Páscoa traz sol e temperaturas a rondar os 22 graus

Depressão Evelyn não vai atingir o território continental. A partir de quinta-feira regressa o bom tempo. No fim-de-semana de Páscoa a previsão é de sol e temperaturas máximas entre os 20 e os 25°C. Chuva regressa no próximo domingo ao Norte e Centro.

A semana começa com chuva, descida de temperatura e o país sob alerta amarelo, mas há uma boa notícia: afinal, a depressão Evelyn, que se formou nos Açores, não vai passar por Portugal Continental. A passagem da frente associada ao fenómeno traz vento, aguaceiros e, na terça-feira, granizo e trovoada. Contudo, o bom tempo regressa mesmo a tempo da Páscoa.

Na terça-feira a temperatura máxima vai sofrer uma descida acentuada: Lisboa e Porto vão chegar aos 17ºC, Bragança aos 15ºC e na Guarda os termómetros não passam dos 10ºC.

De acordo com a previsão meteorológica divulgada pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), a precipitação vai diminuir de intensidade e frequência a partir do início da tarde de quarta-feira. “Os aguaceiros são mais prováveis nas regiões montanhosas do Norte e Centro embora possam ocorrer em todo o território”, explica ao PÚBLICO a meteorologista Paula Leitão.

O sol regressa na quinta-feira e prolonga-se até terça-feira da próxima semana.

Entre quinta e sexta-feira, as temperaturas vão manter-se entre os 19 e os 21ºC para a região Centro e entre os 17 e os 19ºC no Norte. A região Sul e o arquipélago da Madeira vão chegar aos 24ºC. Nos Açores as temperaturas vão descer, com máximas entre os 16 e os 19ºC.

Na quinta-feira, no território continental, o céu vai apresentar alguns períodos de nebulosidade até meio da manhã, especialmente na zona litoral com vento fraco a moderado.

No fim-de-semana de Páscoa, as temperaturas máximas vão manter-se entre os 20 e os 21ºC na grande maioria do território – à excepção de Beja e Faro onde a temperatura máxima vai atingir aos 25ºC. A temperatura mínima deverá variar entre os 8 e os 12ºC nas regiões Norte e Centro e no Sul vai chegar aos 14ºC.

“No domingo já começa a haver probabilidade de chuva nas regiões do Norte e Centro, mas ainda é algo que vai ter que ser ajustado”, explica a meteorologista.

Açores com tempo estável na Páscoa

No Arquipélago dos Açores, a passagem da depressão Evelyn também será breve. O tempo durante o fim-de-semana de Páscoa deverá apresentar-se maioritariamente estável, com períodos de sol e ausência de precipitação no domingo em todas a ilhas.

A chuva regressa na segunda-feira, mas apenas para as ilhas do Faial e Flores. Para estes territórios também está prevista uma descida da temperatura máxima que deverá manter-se nos 17ºC.