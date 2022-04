Depressão Evelyn chega ao território continental este domingo

Instituto Português do Mar e da Atmosfera anuncia “precipitação nas regiões do litoral oeste, que se estenderá progressivamente ao interior do país”

O alerta foi lançado pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA): a depressão Evelyn, que se formou nos Açores, vai alcançar o território continental este domingo.

A depressão Evelyn deverá passar cerca de 240 quilómetros a noroeste da ilha do Corvo. As previsões indicam que provocará “um aumento significativo da intensidade do vento, com rajadas na ordem dos 120 quilómetros por hora no grupo Ocidental, 110 no grupo Central e até 100 no grupo Oriental”.

“Esta depressão tem um sistema frontal associado que começará a condicionar o estado do tempo em Portugal continental no final de dia 10, domingo, com precipitação nas regiões do litoral Oeste, que se estenderá progressivamente ao interior do país”, informa o IPMA. Manter-se-á “até à tarde de dia 12, com valores acumulados entre 40 e 60mm em alguns locais do litoral a norte do Cabo Mondego”.

De acordo com aquele organismo, “a temperatura máxima irá descer entre 4 e 8°C no dia 11”. “A partir do início da tarde de dia 11, as ondas irão aumentar na costa ocidental, prevendo-se ondas de oeste/noroeste com 4 a 4,5 metros de altura significativa com a consequente emissão de aviso amarelo de agitação marítima.”

Para este domingo, prevê-se “chuva fraca ou chuvisco no Minho e Douro Litoral e no extremo norte”. O vento deverá soprar forte do “quadrante sul, com rajadas nas terras altas”. Espera-se ainda “neblina ou nevoeiro matinal” e uma “subida da temperatura máxima”.

Para segunda-feira, a situação deverá piorar. Tudo aponta para “céu geralmente muito nublado, períodos de chuva ou aguaceiros, por vezes fortes e acompanhados de trovoada, e que poderão de granizo a partir da tarde, possibilidade de queda de neve nos pontos mais altos da Serra da Estrela a partir do final da tarde”. Também se antecipa “vento moderado do quadrante sul, por vezes forte na faixa costeira, soprando moderado a forte nas terras altas, enfraquecendo no final do dia”. E uma “descida acentuada da temperatura máxima”.