São Jorge: dois abalos sentidos pela população nas últimas 24 horas

O Centro de Informação e Vigilância Sismovulcânica dos Açores (CIVISA) registou, nas últimas 24 horas, dois sismos sentidos pela população na ilha de São Jorge, onde ocorre desde 19 de Março uma crise sismovulcânica.

De acordo com um comunicado do CIVISA, para ponto da situação às 10h00 locais (11h00 em Lisboa), um dos abalos foi sentido às 22h21 de sábado e teve magnitude 2,2 na escala de Richter. O outro sentido foi às 04h43 deste domingo e teve magnitude 1,4 na escala de Richter. Ambos foram sentidos pela população com intensidade III na escala de Mercalli Modificada.

Desde o início da crise sismovulcânica, a 19 de Março, foram identificados, até ao momento, “cerca de 240 sismos sentidos pela população”, segundo o CIVISA. O CIVISA refere-se a uma actividade sísmica que se tem vindo a registar na parte central da ilha de São Jorge, num sector compreendido entre Velas e Fajã do Ouvidor, “continua acima do normal”.

De acordo com a escala de Richter, os sismos são classificados segundo a sua magnitude como micro (menos de 2,0), muito pequenos (2,0-2,9), pequenos (3,0-3,9), ligeiros (4,0-4,9), moderados (5,0-5,9), forte (6,0-6,9), grandes (7,0-7,9), importantes (8,0-8,9), excepcionais (9,0-9,9) e extremos (quando superior a 10).

A escala de Mercalli Modificada mede os “graus de intensidade e respectiva descrição” e, quando há uma intensidade III, considerada fraca, o abalo é “sentido dentro de casa” e “os objectos pendentes baloiçam”, sentindo-se uma “vibração semelhante à provocada pela passagem de veículos pesados”, descreve-se no site do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Desde o início da crise sismovulcânica em São Jorge, o sismo de maior magnitude (3,8 na escala de Richter) ocorreu no dia 29 de Março, às 21:56. A ilha mantém o nível de alerta vulcânico V4 (ameaça de erupção) de um total de sete, em que V0 significa “estado de repouso” e V6 “erupção em curso”.