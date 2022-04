Eleições em França. Emmanuel Macron consegue 28,1% dos votos e disputa segunda volta com Marine Le Pen

O actual Presidente venceu na primeira volta com 28,1% dos votos, de acordo as sondagens. Vai disputar a segunda volta contra a candidata de extrema-direita Marine Le Pen, que conseguiu 24,4% dos votos. Jean-Luc Mélenchon foi o terceiro mais votado, com 20,1% dos votos. Eric Zemmour, quarto candidato, conseguiu 7,2% dos votos. A quinta candidata mais votada foi Valérie Pécresse, com 5%.