Brejinho 2019: um Castelão maduro com a acidez de um vinho verde

“Uma vinha única, num local secreto, um segredo só nosso, a elegância e as características aromáticas de grande pureza desta casta nobre.” Com uma auto-apresentação destas, a fasquia deste vinho fica logo colocada num patamar muito alto. Mas há mais para ler no rótulo: “Um vinho que consegue mostrar a sua origem, a sua casta e a técnica nele utilizada, respeitando o ambiente e o homem. Conjugando a tradição com a inovação, pelos caminhos ligados à ‘Terra’, numa ligação que procura um respeito pelos ‘humores’ da natureza, ouvindo-a para encontrar o equilíbrio entre biodiversidade e intervenção o menos invasiva possível, resultando uma linha de vinhos ‘nature'”.