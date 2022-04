Primeira noite da 1ª edição do Sónar em Lisboa. Em diferentes locais, o festival tentou impulsionar ainda mais o frenesim da cidade ao ritmo de Thundercat, Arca ou Richie Hawtin.

Estava uma daquelas noites. Hora de jantar com restaurantes cheios no centro da cidade, muitos turistas a circular, filas à porta de espaços nocturnos pela noite fora e muita electricidade no ar.