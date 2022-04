Fantasporto 2022: Melhor Filme vai para Follow Her, de Sylvie Caminer

A longa-metragem Follow Her, da norte-americana Sylvia Caminer, arrecadou este sábado o Prémio Melhor Filme Fantasporto 2022 na categoria Cinema Fantástico, e Misericórdia, de Gonçalo Loureiro, venceu na categoria Melhor Cinema Português, avançou fonte oficial do festival de cinema.

Na sessão de encerramento, a Ucrânia estará em destaque com a antestreia mundial do filme Everything, Nothing and Something Else, que toma Kiev por cenário.

O Prémio Melhor Filme da 42.ª edição do Festival Internacional de Cinema do Porto Fantasporto foi este ano para Follow Her, a primeira longa-metragem da realizadora norte-americana Sylvia Caminer. A película conta a história de uma mulher que vive dependente dos vídeos que põe na Internet e da quantidade de seguidores que consegue. Um dia, essa mulher é convidada para ajudar a finalizar um argumento, o que a obriga a deslocar-se para um lugar remoto. É uma “reflexão profunda sobre a invasão de privacidade e os tempos modernos. Um olhar perturbador e novo, mas cheio de originalidade, sobre um problema muito actual”, lê-se na nota de imprensa enviada à agência Lusa, com a decisão do júri.

Ainda na categoria do Cinema Fantástico, a principal do festival, Barbarians, de Charles Dorfman (Reino Unido) foi o filme vencedor do Prémio Especial do Júri, e The Exorcism of God, do realizador Alejandro Hidalgo (USA/México/Venezuela), foi galardoado com o Prémio Melhor Realização.

Lázlo Attila Horváth, em Soulpark (Hungria), e Dani Barker, em Follow Her, foram eleitos o melhor actor e actriz, respectivamente, na categoria Melhor Filme Fantasporto 2022, enquanto Patrick Brunken , Rick Ostermann, Dirk Kurbjuweit , com o filme The House (Alemanha), venceram o Melhor Argumento.

Na categoria Cinema Português, o prémio para o Melhor Filme foi para Misericórdia, do realizador Gonçalo Loureiro.

Dilúvio, de Eduardo Cruz, e Fruta Tocada por Falta de Jardineiro, de Pedro Senna Nunes, receberam menções especiais na categoria do Prémio Cinema Português.

Jacinto, do realizador espanhol Javi Camino, venceu o Prémio Melhor Filme Semana dos Realizadores 2022: Semana dos Realizadores - Prémio Manoel de Oliveira. O filme revela a vida pacata de uma aldeia galega que vai ser abalada pela chegada de uma filha de terra e da sua amiga sueca, ambas pertencentes a uma banda de “heavy metal”. Jacinto, um jovem com uma deficiência mental que acredita no padre da terra, acredita que elas são o diabo em pessoa.

Na categoria Orient Express, o vencedor de Melhor Filme foi Escape from Mogadishu, do realizador Seung-wan Ryoo (Coreia do Sul). Baby Assassins, de Yûgo Sakamoto (Japão) venceu o Prémio Especial do Júri.

Follow Her, de Sylvia Caminer, também arrecadou o Prémio do Público, enquanto The House, de Rick Ostermann (Alemanha), venceu o Prémio da Crítica.

A sessão de encerramento exibe em antestreia mundial a longa-metragem ucraniana Everything, Nothing and Something Else, de Marina Kondratieva (este sábado à noite, no Teatro Rivoli, no Porto). Trata-se de uma comédia dramática que ilustra a vida de um taxista de Kiev e das pessoas que com ele se cruzam durante uma noite, e que foi filmado nas ruas da capital ucraniana.

O festival de cinema Fantasporto termina este domingo: às 15h00, é exibido no Grande Auditório Manoel Oliveira do Rivoli, o filme The Exorcism of God, de Alejandro Hidalgo, e, às 17h00, The House, de Rick Ostermann.

O evento encerra às 21h15, com a exibição de Follow Her, uma antestreia mundial, antecedida de curta-metragem Fledge, de Hanni Dombe e Tom Kouris, eleita a Melhor Curta-Metragem na categoria Cinema Fantástico.