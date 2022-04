Nicolás Farruggia estreia o novo álbum Poema Livre ao vivo no Espelho d’Água

O músico italo-argentino lançou esta sexta-feira um disco que inclui um dueto com Chico Buarque, cantando Todo o sentimento em italiano, e vai apresentá-lo ao vivo em Lisboa no domingo, no Espaço Espelho d’Água, às 19h. Uma história com muito para contar.

A solo, é o seu terceiro álbum, mas talvez o conheçam de um outro projecto ao qual está ainda ligado, a Orquestra Latinidade. Chama-se Nicolás Farruggia, é italo-argentino de ascendência e nascimento, estudou guitarra clássica nos Estados Unidos e em Londres e abraçou a música popular no Brasil, em Salvador da Bahia e no Rio de Janeiro. Vive em Lisboa desde 2016 e lançou esta sexta-feira em formato físico (CD) e digital o álbum Poema Livre, que inclui um dueto com Chico Buarque na canção Todo o sentimento (que Chico compôs para o seu álbum Francisco, de 1987), aqui cantada em italiano, com o título Tutto il sentimento. O disco vai ser apresentado ao vivo este domingo no Espaço Espelho d’Água, em Belém, Lisboa, às 19h.