Chega vai apresentar candidatos ao Conselho de Estado

Ventura disposto a “correr” toda a bancada para eleições à vice-presidência do Parlamento.

Apesar de saber que a larga maioria dos 85 representantes que a Assembleia da República (AR) tem que indicar ou eleger para 30 entidades externas cabem por direito ao PS e ao PSD, o Chega vai tentar apresentar sempre listas de candidatos a essas eleições, desde logo ao Conselho de Estado para o qual a AR elege cinco representantes (pela regra proporcional o PS tem direito a três membros e o PSD a dois). André Ventura disse ao PÚBLICO que o partido tenciona participar nessas eleições com listas de candidatos ao abrigo de uma regra do Regimento da Assembleia da República que estipula que as candidaturas a esses órgãos externos “são apresentadas por um mínimo de dez deputados e um máximo de 30”.