Número de hospitais privados continua a crescer. Havia 128 em 2020, mais 15 do que os públicos

O número de hospitais privados continua a aumentar em Portugal, enquanto o de hospitais públicos tem permanecido relativamente estável desde 2016, depois de ter diminuído nos anos anteriores. Em 2020, havia 128 hospitais privados, mais 26 do que em 2010, enquanto o número de públicos ou geridos em parceira público-privada (PPP) ascendia a 113, menos 14 do que em 2010. São dados compilados e esta quarta-feira divulgados pelo Instituto Nacional de Estatística (INE) para assinalar o Dia Mundial da Saúde, que se celebra na quinta-feira.

Apesar de o número de hospitais privados ser superior ao de unidades hospitalares do Serviço Nacional de Saúde (SNS), estes últimos que continuam a ser, de longe, os principais prestadores de cuidados e serviços de saúde em Portugal, tendo assegurado mais de quatro quintos dos atendimentos em urgência (83,2% do total), três quartos dos internamentos, quase 70% das cirurgias em bloco operatório e 65,1% das consultas médicas em 2020, especifica o INE.

Nesta nova edição da publicação “Estatísticas da Saúde”, o INE destaca “a quebra sem precedentes no número de actos assistenciais” prestados no primeiro ano da pandemia de covid-19, nomeadamente “o número mais baixo” de internamentos e episódios de urgência dos últimos 20 anos nos hospitais do SNS - menos 2,4 milhões e menos dois milhões do que em 2019, respectivamente. O recurso à urgência pediátrica decresceu de forma ainda mais substancial – houve menos 47,7% episódios em 2020 do que no ano anterior.

Mas a actividade dos hospitais privados também registou uma quebra muito significativa – estes fizeram menos 447 mil atendimentos do que em 2019 (uma redução de 31,7%), “o número mais baixo de 2014”. No primeiro ano da pandemia, houve igualmente “diminuições acentuadas no número de cirurgias em bloco operatório, de consultas médicas e de actos complementares de diagnóstico e/ou terapêutica” tanto nos hospitais do SNS como nos privados, acrescenta o INE.

Já o número de médicos e enfermeiros continuou a aumentar. “Em 2020, existiam em Portugal 57.198 médicos, mais 3,2% do que em 2019, e 77.984 enfermeiros, mais 2,9% do que no anterior”.