Vacina obrigatória é “política nazi”? A História diz o contrário

Já há muito que a lei de Goodwin diz que à medida que qualquer discussão online se prolonga, chegará uma altura em que alguém fará uma referência aos nazis ou uma comparação com Hitler ou o seu regime. Nas discussões sobre vacinas, e ainda mais no caso da obrigatoriedade de vacinas contra a covid-19, que tem vindo a ser ponderada na Alemanha, a conversa não precisa de ser muito longa para ver a lei de Goodwin em acção, e rapidamente surge uma comparação com a Alemanha nazi. Mas qual foi a política do regime nazi em relação às vacinas? Não foi forçar a vacinação – pelo contrário, foi flexibilizá-la.