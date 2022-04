Sofia Araújo e Catarina Nogueira fora do Alicante Open

As duas jogadoras portuguesas foram nesta quarta-feira afastadas nos 16-avos-de-final do torneio do World Padel Tour.

Sofia Araújo e Ana Catarina Nogueira foram nesta quarta-feira afastadas nos 16-avos-de-final do Alicante Open, torneio do World Padel Tour. Araújo esteve muito perto de conseguir derrotar as sétimas cabeças-de-série, enquanto Nogueira foi derrotada em dois sets.

Após atingir na semana passada os quartos-de-final do Challenger de Getafe, Sofia Araújo teve na mão a primeira vitória contra uma das oito melhores duplas do circuito mundial ao lado da jovem Lorena Rufo Ortiz, mas deixou fugir a qualificação após estar a ganhar por 6-4 e 4-1.

Contra Aranzazu Osoro e Victoria Iglésias, sétimas cabeças-de-série em Alicante, Araújo e Ortiz superiorizaram-se no primeiro set e, a servirem para fazerem o 5-1 no segundo parcial, permitiram que Osoro e Iglésias fizessem a quebra de serviço.

A partir daí, a dupla luso-espanhola perdeu o controlo da partida, permitindo que Aranzazu Osoro e Victoria Iglésias garantissem a qualificação, com os parciais de 4-6, 6-4 e 6-2.

Ana Catarina Nogueira e a espanhola Marina Guinart defrontaram a experiente Carla Mesa e a canhota argentina Claudia Jensen, que, aos 16 anos, é uma das mais promissoras jogadoras do circuito.

Mesa e Jensen, que no Challenger de Getafe tinham vencido Sofia Araújo, ainda tiveram uma excelente resistência de Nogueira e Guinart no primeiro set (7-6), mas ganharam os cinco primeiros jogos do segundo parcial, fechando o apuramento com um 6-1.