Sofia Araújo falha acesso às meias-finais em Getafe

A jogadora portuguesa venceu o primeiro set por 6-1, mas não conseguiu ganhar nos quartos-de-final do primeiro torneio da terceira challenger do World Padel Tour 2022.

Sofia Araújo falhou nesta sexta-feira o acesso às meias-finais do Tau Cerámica Getafe Challenger, o primeiro torneio do ano da terceira categoria do World Padel Tour 2022. Numa partida onde a padelista portuguesa e a espanhola Lorena Rufo Ortiz entraram muito bem, Carla Mesa e Claudia Jensen conseguiram reagir bem, assegurando a qualificação com os parciais de 1-6, 6-4 e 6-2.

Sétimas cabeças-de-série do Tau Cerámica Getafe Challenger 2022, Araújo e Ortiz tinham ligeiro favoritismo para a partida dos quartos-de-final, mas do outro lado estava a experiente espanhola Carla Mesa e a canhota argentina Claudia Jensen, que, aos 16 anos, é já uma certeza do padel mundial – esteve no Mundial do Qatar.

O primeiro set, no entanto, acabou por ser simples para Sofia Araújo e Lorena Rufo Ortiz, que não deram quaisquer hipóteses às rivais, ganhando por 6-1.

Porém, a partir daí o filme da partida mudou. Com dois breaks nos três primeiros jogos, Mesa e Jensen ganharam uma vantagem de 3-0 e, mesmo conseguindo recuperar uma das quebras de serviços, Araújo perdeu o set, por 6-4.

Com tudo por decidir num terceiro set, a partida manteve-se equilibrada até ao quinto jogo, altura em que Carla Mesa e Claudia Jensen fizeram o break. Em vantagem, as hispano-argentinas não deixaram fugir o controlo, selando a qualificação com um 6-2.

O próximo torneio do World Padel Tour será o Estrella Damm Alicante Open 2022, que vai decorrer entre 2 e 10 de Abril.