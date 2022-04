Noite de Champions brilhante para Benzema, em Londres

Tantos anos na sombra de Cristiano Ronaldo e tantos anos afastado da selecção francesa, é fácil esquecer que Karim Benzema também é, por direito próprio, um dos melhores jogadores do mundo. E nada melhor do que uma brilhante noite frente ao campeão europeu para nos relembrar que o avançado francês é mesmo um dos melhores do mundo. O Real Madrid foi nesta quarta-feira ao londrino Stamford Bridge derrotar o Chelsea por 1-3 na primeira mão dos quartos-de-final da Liga dos Campeões. E todos os golos “merengues” foram de Benzema.

Esta já está a ser a época mais produtiva da carreira do avançado francês de 34 anos que começou a marcar golos na Champions em 2005, ainda ao serviço do Lyon.

Numa época que ainda está longe do fim, Benzema já leva 37 golos em 36 jogos (mais do dobro, por exemplo, do que os 18 que Ronaldo marcou esta época no United), sendo que o francês tem estado particularmente inspirado nas últimas semanas – marcou 14 golos apenas nos últimos sete jogos.

Na casa do campeão europeu, o Real Madrid mostrou mais uma vez que é uma equipa formatada para ganhar a Champions – já ganhou por 13 vezes. E logo aos 21’, colocou em cheque a habitualmente sólida defesa dos “blues”, numa jogada rápida e simples. Benzema recebeu a bola à entrada da área, deu para Vinícius Júnior e o jovem brasileiro devolveu a bola ao francês pelo ar. Bem longe da baliza e com um tremendo golpe de cabeça, Benzema colocou a bola fora do alcance de Mendy.

Pouco depois, aos 24’, repetiu-se o marcador, mas o assistente foi diferente. Luka Modric, outro dos que está mais do que habituado a estas coisas, bombeou uma bola para a área e Benzema, outra vez de cabeça, fez o 0-2.

O campeão europeu estava completamente atordoado, mas, ainda antes do intervalo, conseguiu reduzir. Jorginho descobriu Havertz a entrar na pequena área, e o alemão conseguiu antecipar-se a Carvajal para o 1-2.

O golo parecia revitalizar a equipa de Thomas Tuchel, que ainda teria metade do jogo para rectificar o resultado. Mas logo a abrir o segundo tempo, os “blues” carregaram no botão de autodestruição.

Mendy fez um passe disparatado para Rudiger que não chegou ao destino porque Benzema intrometeu-se e disparou para a baliza vazia, fixando o resultado em 1-3 para os “merengues”, bem lançados para chegarem a mais uma meia-final da Champions.

Villarreal em vantagem

Depois de um dia de vitórias inglesas, este segundo dia dos quartos-de-final da Champions pertenceu às equipas espanholas. Ao mesmo tempo que o Real brilhava em Stamford Bridge, o Villarreal fazia o mesmo no La Cerâmica, frente ao Bayern Munique. O “Submarino Amarelo” venceu a formação bávara por 1-0, garantindo, pelo menos, que irá ao Allianz Arena em vantagem na eliminatória, o que pode bem ser suficiente, dada a enorme competência defensiva da equipa orientada por Unay Emery.

E apesar de ter sido um jogo de domínio partilhado, a verdade é que o Villarreal podia ter ficado com uma vantagem maior sobre um Bayern francamente desinspirado.

Logo aos 8’, os detentores da Liga Europa ganharam vantagem com um golo do extremo holandês Danjuma, a dar a direcção certa a um remate de Dani Parejo. E a primeira parte esteve quase a ter mais um golo do Villarreal, que seria também um grande “frango” de Manuel Neuer. Aos 41’, Coquelin, quase junto à linha de fundo, faz um cruzamento que apanhou Neuer distraído e entrou na baliza – valeu ao Bayern que o francês estava ligeiramente adiantado no momento em que recebeu a bola.

Na segunda parte, o Bayern foi melhor, mas as melhores oportunidades foram do Villarreal. Aos 53’, Gerard Moreno acertou no poste e, aos 64’, aproveita um passe disparatado de Neuer para alvejar a baliza do Bayern – a bola passou bem perto. Os bávaros carregaram em busca do empate, mas bateram de frente com a muralha amarela. E o Villarreal está cada vez mais perto de regressar às meias-finais da Champions, algo que apenas conseguiu uma vez (em 2006) em toda a sua história.