Os peões de Putin

As reeleições de Viktor Orbán e de Aleksandar Vucic como primeiro-ministro húngaro e Presidente sérvio, respectivamente, não auguram nada de bom. Ambos frequentaram com admiração a escola de Vladimir Putin. Embora o primeiro faça parte da União Europeia (UE) e o segundo seja um candidato expectante à adesão, ambos têm excelentes relações com o Kremlin e não as quiseram comprometer na campanha.

As maiorias que conquistaram no domingo legitimam o discurso ultranacionalista e o sectarismo cristão de cada um deles. Como se isso não bastasse, a vitória dos dois reforça a corrente antiliberal na Europa, inspirada por Putin, que não tardou em manifestar a sua simpatia pelos resultados. Compreende-se o contentamento: a escola de Putin venceu as duas primeiras eleições no continente após a invasão da Ucrânia.

Aparentemente, a proximidade do líder do russo não foi suficiente para o eleitorado preferir uma outra opção ao populismo bacoco que manipula opiniões e restringe direitos sem qualquer contemplação. Orbán e Vucic mantiveram uma equidistância higiénica e conjuntural de Moscovo (sem perder a oportunidade de criticar Kiev).

O primeiro foi bastante claro: a sua vitória foi obtida contra a esquerda local e internacional, os meios de informação internacionais, os burocratas e o Presidente ucraniano. O desafio está lançado: Bruxelas que se cuide. O cavalo de Tróia do ultranacionalismo e de Putin está no meio dos 27.

Para não interferir nos resultados eleitorais, a Comissão Europeia só anunciou nesta terça-feira que vai accionar o mecanismo do Estado de direito. Bruxelas quer condicionar as transferências financeiras para Budapeste, por não ter ficado satisfeita com as garantias húngaras de que essas verbas não seriam objecto de concursos públicos irregulares. A ruptura agrava-se.

Estará Orbán disposto a cavalgar sozinho esta vaga autoritária e a correr o risco de ficar sem apoios a nível europeu? A afastar-se, inclusive, dos aliados de Visegrado, sobretudo da Polónia e República Checa, cuja ministra da Defesa afirmou lamentar que o “petróleo russo barato seja mais importante para os políticos húngaros do que o sangue ucraniano”? Provavelmente, sim. É o que acontecerá, se Orbán romper o consenso dos 27 quanto à aplicação, pela quinta vez, de sanções à Rússia. Putin tem os seus peões dentro e fora da UE. E eles movem-se.