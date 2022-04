Há novo bar nos céus de Lisboa: abre o rooftop Mama Shelter

O hotel a dois passos do Marquês de Pombal apresenta a sua jóia da coroa: no topo, no nono andar do edifício, abre esta quinta-feira um bar-restaurante para aquecer a Primavera-Verão. Açoteia deluxe com boas vistas garantidas.

O hotel abriu em Janeiro e deu-se logo por ele no centro de Lisboa: o seu restaurante, no rés-do-chão e com acesso directo à rua, é um dos locais mais animados da zona, particularmente à noite. Agora, o Mama Shelter Lisboa prepara a estreia do seu rooftop, que já se anunciava no edifício há uns meses, juntamente com as outras mais-valias: Pizzas, Restaurant, Cocktails, Brunch, Rooftop são as palavrinhas que cintilam na fachada.

No nono andar do edifício, às ruas Braamcamp e Alexandre Herculano, o novo espaço é anunciado como “a cereja em cima do bolo”. Surge “equipado com uma elegante ilha com um bar em briquete”, oferta de comidas e bebidas da ementa Mama, destacando-se desde “cocktails de autor a snacks e finger food”.

Os fregueses poderão sentir-se no céu de Lisboa, entre “muita vegetação e luzes decorativas”, enquanto aproveitam as camas balinesas ou as espreguiçadeiras.

Do programa farão parte tardes de “suave descontracção” e “noites de pura diversão”. É o que se diz no comunicado, a ver vamos o que significa na prática. Dicas: há mesa DJ integrada no bar.

Com um grande foco na comida e bebida, e inerente socialização, o hotel Mama Shelter tem por tradição até anunciar-se como um “restaurante com quartos por cima”. Agora, pode começar também a promover-se como um “rooftop com quartos por baixo”.