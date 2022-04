PSuperior debate hoje as realidades e percepções do marketing

As Talks do PSuperior, hoje numa parceria com o ISEG e a Mediabrands, pretendem estimular a discussão de grandes temas da actualidade junto dos jovens do ensino superior.

Depois de debater no Porto os desafios que a digitalização coloca ao mundo das escolas e da educação, após uma sessão em Trás-os-Montes dedicada às ameaças da desinformação e das fake news, as talks do PSuperior prosseguem hoje em Lisboa sob o mote do poder e dos limites do marketing. A iniciativa promovida pelo projecto de literacia mediática do PÚBLICO para estudantes do ensino superior, hoje concretizada numa parceria com o Instituto Superior de Economia e Gestão da Universidade de Lisboa, e com a Mediabrands, uma empresa multinacional que trabalha na área da consultoria em media, marketing e comunicação.

O modelo das PSuperior Talks procura conjugar os conhecimentos e experiências dos seus diferentes parceiros para dinamizar os debates nas diferentes universidades do país. Para a sessão desta segunda-feira, às 14h30, no ISEG e com transmissão em directo na nossa plataforma Ao Vivo e nas redes sociais, o PÚBLICO estará representado pela Marta Moitinho Oliveira, editora de Política. O ISEG participará com Sandra Maximiano, professora, e os alunos João Souto e Miguel Teixeira. Pela Mediabrands estará presente Rui Almeida, director do departamento de Insight e Marketing Sciences. O debate continuará ainda com a presença de dois convidados: André Macedo, ex-director do Diário de Notícias e consultor de comunicação, e Joaquim Fidalgo, jornalista fundador do PÚBLICO e ex-docente da Universidade do Minho.

Para lá de distribuir milhares de assinaturas digitais entre os estudantes, o PSuperior pretende com estes encontros mobilizar os mais jovens para o exercício de uma cidadania participativa. Ler jornais, ter uma opinião fundamentada em factos certificados pelo jornalismo, e empenhar-se na discussão pública são condições fundamentais para a qualidade da nossa democracia. O PSuperior e os parceiros que o apoiam querem fazer parte desse processo de estímulo a uma cidadania empenhada e na criação de uma democracia saudável.

As Talks prolongar-se-ão nas próximas semanas, com temas que vão do “poder da ciência nos progressos da medicina”, passando pelo “poder da criatividade” ou pelos desafios da “sociedade de risco”. Cada tema envolverá uma universidade e um dos parceiros do projecto PSuperior.

No terceiro ano da sua existência, o PSuperior já distribuiu mais de 20 mil assinaturas digitais gratuitas do PÚBLICO. Na última edição, as PSuperior Talks tiveram mais de 400 mil visualizações no site do jornal. A edição deste ano, lançada em Dezembro numa cerimónia liderada pelo Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, conta com a participação da Fidelidade, Porto Editora, Mediabrands, NTT Data, Fuel, Google, Fundação José Neves e Bial.