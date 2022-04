O Cineclube do Porto faz 77 anos e celebra com exposição e filmes clássicos

O mês de aniversário do Cineclube do Porto tem uma programação feita de filmes clássicos e uma exposição com cartazes ilustrados.

O Cineclube do Porto celebra 77 anos com uma exposição de ilustração e uma programação de clássicos cinematográficos, para “retomar a comunhão com o espectador e celebrar a arte do cinema”. O cineclube inaugura esta segunda-feira, 4 de Abril, às 18h, a exposição que reúne trabalhos de estudantes da Faculdade de Belas Artes da Universidade do Porto (FBAUP), que são convidados a desenhar, regularmente, cartazes dos filmes que integram a programação.

“Na efemeridade que isto traz — a ilustração vive só para o dia da exibição do filme — pretende-se com esta exposição trazer de volta algumas dessas ilustrações que marcaram tanto o percurso programático do Cineclube como o trajecto dos alunos”, escreve o Cineclube em nota de imprensa.

A mostra 77 Anos de Cinema, 7 Anos de Ilustração ficará patente na Galeria Cozinha da FBAUP até 8 de Abril.

A terra em perigo (1956), de Don Siegel, Fim-de-semana no ascensor (1957), de Louis Maille, e Old boy - Velho amigo (2003), de Park Chan-wook, integram o ciclo comemorativo na Casa das Artes, onde o Cineclube do Porto programa regularmente.

O Cineclube do Porto — que começou por se chamar Clube Português de Cinematografia — foi fundado em Abril de 1945 por Hipólito Duarte, no Liceu Alexandre Herculano.

“O seu trajecto torna-se fulgurante com as suas sessões anti-regime. Chega, a certa altura, a ter mais sócios do que o Futebol Clube do Porto”, recorda o mais antigo cineclube do país. Depois de um período sem actividade regular, retomou a programação em 2010, tendo actualmente exibição de filmes na Casa das Artes.