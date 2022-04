Violência doméstica: “Nós, às vezes, achamos que as decisões dos tribunais são absolutamente irresponsáveis”

Teresa Morais, coordenadora das Secções Especializadas Integradas de Violência Doméstica do Porto e de Matosinhos, soma exemplos antigos e recentes de decisões que desvalorizam a violência doméstica

A maior dor de cabeça da coordenadora das Secções Especializadas Integradas de Violência Doméstica (SEIVD) do Porto e de Matosinhos, Teresa Morais, é nem sempre haver nos tribunais “perfeita noção” do que são os crimes desta natureza. E do que é investigá-los.