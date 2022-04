Fusão entre PSP e GNR não deve ser tabu, avisam associações sindicais

Dirigentes de associações sindicais da PSP e da GNR consideram que a fusão entre as duas entidades não deve ser tabu e desafiam o Governo a ser claro a dizer o que pretende concretamente fazer com a intenção expressa no seu programa, que promete “robustecer a segurança interna” e reforçar a articulação entre aquelas duas forças no que diz respeito a admissões, equipamento, planeamento plurianual, estratégias integradas como a de combate ao terrorismo e a de policiamento de proximidade.