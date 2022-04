Salgueiro Maia, o “implicado” no 25 de Abril

Na noite de 24 de Abril de 1974, numa recepção-almofada na embaixada da então República Federal da Alemanha decorria a despedida do embaixador Von Holeben. A memória é de Pedro Feytor Pinto, a ligação de confiança de Marcello Caetano com a imprensa estrangeira, que recorda a presença na delegação diplomática alemã de várias figuras do regime. Lá estavam os ministros do Interior, César Moreira Baptista, o chefe da diplomacia portuguesa, Rui Patrício, e Silva Cunha, ministro da Defesa Nacional.