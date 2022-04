Crise institucional força eleições antecipadas no Paquistão

Primeiro-ministro Imran Khan, que perdeu a maioria parlamentar, escapa a moção de censura com a ajuda do vice-presidente da Assembleia Nacional. Oposição diz que vai recorrer para o Supremo Tribunal.

O Presidente do Paquistão, Arif Alvi, convocou eleições antecipadas no Paquistão para daqui a três meses depois de anunciar a dissolução da Assembleia Nacional, a pedido do primeiro-ministro, Imran Khan, que escapou a uma moção de censura.

A decisão de Alvi surge depois de Khan ter perdido a maioria parlamentar necessária para superar a moção de censura apresentada pela oposição, que o acusa de má gestão económica e incompetência na política externa.

Este domingo, na abertura da sessão durante a qual esta moção deveria ser examinada, o vice-presidente da Assembleia Nacional, Qasim Suri, um fiel de Khan, criou a surpresa ao anunciar que se recusava a submetê-la à votação, julgando-a “contrária à Constituição”. A notícia foi recebida com espanto pelos deputados da oposição, tendo muitos deles recusado deixar a Câmara.

"Esta data será lembrada como um dia sombrio na história constitucional do Paquistão”, disse Shehbaz Sharif, líder da Liga Muçulmana do Paquistão (PML-N), o favorito para substituir Imran Khan no caso de sucesso da moção de censura.

A oposição, que disse que iria apresentar um protesto no parlamento, considera ilegal a rejeição da moção de censura e prometeu recorrer ao Supremo Tribunal do Paquistão.

Num discurso emitido pela televisão estatal, Imran Khan denunciou a “interferência estrangeira” por trás da iniciativa e pediu ao presidente do Paquistão que dissolvesse a Assembleia Nacional. O pedido foi aceite pelo presidente Arif Alvi, cujas funções são honoríficas, o que levará a eleições legislativas antecipadas em 90 dias.

"Vamos apelar ao público, realizar eleições e deixar a nação decidir”, disse Imran Khan.

Imran Khan foi eleito em 2018 no Paquistão, onde nenhum primeiro-ministro completou o seu mandato. A batalha entre Khan, um campeão de críquete tornado líder islâmico conservador, e a oposição mergulhou a nação em tumultos e abriu agira uma crise institucional.