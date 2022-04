Primeiros autocarros da Carris Metropolitana vão para a estrada em Junho

Há três anos entrava em funcionamento nas áreas metropolitanas de Lisboa e do Porto um passe único que por 40 euros passou a permitir viajar em todos os operadores de transportes públicos das duas regiões. Na Grande Lisboa, por exemplo, passou a ser possível viajar de Mafra a Palmela com o Navegante Metropolitano. E para cada um dos 18 concelhos foi criado o Navegante Municipal, possibilitando viagens dentro do concelho para o qual foi adquirido por 30 euros.