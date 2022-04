“Nos filmes de Pasolini sou sempre eu, Ninetto”

O centenário do nascimento de Pier Paolo Pasolini cumpriu-se no princípio de Março (dia 5) e esse é o mote para uma série de acções no âmbito da Festa do Cinema Italiano. Uma exposição fotográfica, na Sociedade Nacional de Belas Artes, dedicada a uma colaboração, no final dos anos 1950, entre Pasolini e o fotógrafo Paolo di Paolo — com fotos do segundo e textos do primeiro, foram à procura dos italianos nas férias de Verão, sobretudo nas praias (La Lungha Strada di Sabbia, a “longa estrada de areia”, chama-se a exposição). Mas sobretudo um regresso à obra cinematográfica, numa retrospectiva em colaboração com a Cinemateca, Pasolini Revisitado, onde pontos altos da obra fílmica do autor coexistem com a redescoberta, e nalguns casos a descoberta, de momentos importantes mas um poucos esquecidos da relação de Pasolini com o cinema e do cinema com Pasolini. Vários filmes de outros realizadores em que colaborou, sobretudo como argumentista e principalmente ao longo das décadas de 1950 e 1960, mas também filmes realizados já depois da sua morte onde a sua presença e a sua inspiração se fazem notar — da recuperação dos seus textos à evocação da sua figura, como é o caso do Pasolini de Ferrara ou do filme de Marco Tullio Giordana, Pasolini — un Delitto Italiano, que reconstitui o julgamento do assassino do autor. Em lançamento no circuito comercial surgirá também a primeira longa do Pasolini como realizador, Accattone, filme estreado em 1961, quando Pasolini tinha 39 anos e já era um escritor famoso depois da publicação dos seus dois primeiros romances, Ragazzi di Vita e Una Vita Violenta (cuja adaptação, em 1962, por Brunello Rondi e Paolo Heusch, consta do ciclo na Cinemateca), e de vários volumes de poesia.