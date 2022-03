Professora grávida agredida pela mãe de um aluno pede 13 mil euros de indemnização

A professora que foi agredida pela mãe de um aluno quando estava grávida de seis semanas, na Escola Básica Professor Agostinho da Silva, em Lisboa, pede uma indemnização de 13 mil euros: oito mil à agressora e cinco mil ao ministério da Educação uma vez que estava no exercício das suas funções. A mãe do aluno está a ser julgada por um crime de injúria agravado, sancionado com multa ou até quatro meses de prisão, e outro de ofensa à integridade física qualificada, punido com até quatro anos de cadeia. O julgamento decorre no Juízo Local Criminal de Lisboa, no Campus da Justiça.